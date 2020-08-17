Гороскоп на 18 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 августа 2020 года, вторник.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).

Гороскоп Овен. Астрологи призывают избегать мест скопления людей, общество принесет одни неприятности.

. Не советуем превозмогать сегодня, если ощутите слабость, то позвольте себе хотя бы небольшой отдых.

Гороскоп Близнецы. В разговорах с начальством держите себя в руках, есть опасность спровоцировать конфликт.

Гороскоп Рак. Займитесь мелкими бытовыми делами, с крупными проектами возможны проблемы.

Гороскоп Лев. Желание помирить дорогих людей обернется последствиями именно для вас.

Звезды не советуют тратить сегодня большие суммы средств, разумная экономия поможет удержаться.

Гороскоп Весы. Есть риск потерять важную для вас вещь, например, ювелирное украшение. Будьте внимательны!

Гороскоп Скорпион. Хорошо, если удастся провести время дома или взять работу с собой, потому что люди будут вас бесить.

Гороскоп Стрелец. С денежными операциями все получается не совсем гладко, лучше отложите их на пару дней.

. Для достижения целей на работе, вы должны отстраниться от коллег, не давая им себя отвлекать разговорами.

Гороскоп Водолей. Сегодня можно руководствоваться импульсами, а не логикой, интуицией, а не доводами рассудка.

Гороскоп Рыбы. Постарайтесь сегодня ничего в своей жизни не менять, командировки стоит перенести.