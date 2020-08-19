Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака

19 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 20 августа 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                          

Гороскоп Овен. Если вы кого-то обидели или задели, извинитесь сегодня, чтобы вернуть отношения на прежний уровень. 

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Гороскоп Телец. Сегодня вам придется держать себя в руках, даже если будете общаться не с самыми приятными личностями. 

Гороскоп Близнецы. Мир преподнесет сегодня множество интересных открытий, которые поспособствуют творчеству. 

Гороскоп Рак. Утро может быть суетливым и волнительным, но день, к счастью, пройдет в спокойной атмосфере. 

Гороскоп Лев. Если вы возьметесь за работу, все выйдет, верьте в себя. Кроме того, вам сегодня еще и везет!

Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Дева.  У вас появится возможность отдохнуть в кругу близких или друзей, а с работой не все сложится сегодня. 

Гороскоп Весы. Хорошее время, чтобы сделать последний рывок и достигнуть поставленной цели, трудностей не бойтесь. 

Гороскоп Скорпион. Придется много всего успевать, а близкие, увы, не будут вам помогать. 

Гороскоп Стрелец. Деловые переговоры проходят гладко, в общении вы ощущаете себя комфортно и формулируете мысли четко. 

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Гороскоп Козерог. Проблемы сегодняшнего дня следует просто пережить, не обращать на них внимания, они сами исчезнут. 

Гороскоп Водолей. Мелкие неприятности вы принимаете близко к сердцу, из-за этого и настроение портится. 

Гороскоп Рыбы. Хорошее время, чтобы вплотную заняться важными делами, не концентрируясь на других вещах. 

Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака

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