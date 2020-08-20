Гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака

20 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 августа 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                           

Гороскоп Овен. Лечением переутомления станет... работа. Но только интересная и захватывающая. 

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Гороскоп Телец. Вы сегодня не самый подходящий человек для составления, оформления и проверки документов. 

Гороскоп Близнецы. Внимательно выбирайте сферу работы сегодня, чтобы день не был потрачен впустую. 

Гороскоп Рак. Напряжение столь велико, что пора заняться его устранением, может быть, поможет спорт?

Гороскоп Лев. Конфликты сегодня чреваты ухудшением отношений, длительными обидами и другими неприятными побочными эффектами. 

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Гороскоп Дева. Звезды не советуют погружаться в решение финансовых проблем, не лучшее время для такой работы. 

Гороскоп Весы. Вы сегодня, скорее всего, займетесь физической работой, помните, что силы ваши не бесконечны!

Гороскоп Скорпион. Вы раздражены, поэтому являетесь сегодня не лучшим собеседником, другом и партнером по бизнесу. 

Гороскоп Стрелец. Есть риск спровоцировать своим поведением конфликт, о котором вы сами пожалеете. 

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Гороскоп Козерог. Осторожнее с шутками сегодня! Можете кого-то обидеть, даже не заметив этого (а потом начнутся проблемы).

Гороскоп Водолей. Если взялись подписывать документ, то прочтите его полностью, чтобы не было потом неожиданностей. 

Гороскоп Рыбы. Если получите выговор от начальства, не вините себя ни в чем, это просто у шефа плохое настроение. 

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