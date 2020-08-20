Гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 21 августа 2020 года, пятницу.
Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).
Гороскоп Овен. Лечением переутомления станет... работа. Но только интересная и захватывающая.
Гороскоп Близнецы. Внимательно выбирайте сферу работы сегодня, чтобы день не был потрачен впустую.
Гороскоп Рак. Напряжение столь велико, что пора заняться его устранением, может быть, поможет спорт?
Гороскоп Лев. Конфликты сегодня чреваты ухудшением отношений, длительными обидами и другими неприятными побочными эффектами.
Гороскоп Весы. Вы сегодня, скорее всего, займетесь физической работой, помните, что силы ваши не бесконечны!
Гороскоп Скорпион. Вы раздражены, поэтому являетесь сегодня не лучшим собеседником, другом и партнером по бизнесу.
Гороскоп Стрелец. Есть риск спровоцировать своим поведением конфликт, о котором вы сами пожалеете.
Гороскоп Водолей. Если взялись подписывать документ, то прочтите его полностью, чтобы не было потом неожиданностей.
Гороскоп Рыбы. Если получите выговор от начальства, не вините себя ни в чем, это просто у шефа плохое настроение.