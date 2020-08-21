Гороскоп на 22 августа 2020 для всех знаков Зодиака

21 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 22 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 августа 2020 года, субботу. 

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).                           

Гороскоп Овен. Звезды призывают не употреблять горячительные напитки, чтобы потом не сгорать от стыда. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Сегодня действуйте мирно, не стоит воевать с людьми, которые даже готовы помочь и оказать поддержку. 

Гороскоп Близнецы. Из-за перепадов настроения вам угрожает нервный срыв, возьмите эмоции под контроль. 

Гороскоп Рак. Усердно трудитесь на рабочем месте, начальство обязательно отблагодарит финансово незаменимого сотрудника. 

Гороскоп Лев. Наверняка, вам есть куда стремиться в области ЗОЖ, откажитесь от любимой вредной привычки!

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. Адаптируйтесь к обстоятельствам сегодня, если не идет одна работа, займитесь какой-нибудь другой. 

Гороскоп Весы. Конструктивным спор точно не будет, лучше не затевать выяснение отношений вовсе. 

Гороскоп Скорпион. Если человек, которому вы доверяете, делает вам замечание, он хочет помочь. 

Гороскоп Стрелец. Работать будет сложно из-за того, что энергетически вы истощены. Набраться сил поможет отдых с близкими. 

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Перенесите на другой день неприятные встречи, вам будет сложно держать чувства и эмоции при себе в этот раз. 

Гороскоп Водолей. Все претензии, которые вы предъявите к себе, исчезнут вместе с плохим настроением. 

Гороскоп Рыбы. Если не будете отвлекаться, проведете выходной день максимально продуктивно!

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020 гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Мерьем Узерли устроила провокационную фотосессию топлес
Новости

Мерьем Узерли устроила провокационную фотосессию топлес
ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами
ЗОЖ

ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK