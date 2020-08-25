Гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака

25 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 августа 2020 года, среду.

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).           

Гороскоп Овен. Уделите время себе, не поверите, но приятное безделье тоже полезно для здоровья!

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Гороскоп Телец. Вы не хотите ссориться с людьми, но провоцируете конфликты из-за вспыльчивого нрава и нежелания слушать. 

Гороскоп Близнецы. Не откладывайте работу, даже если заниматься ею совсем не хочется, возьмите себя в руки и сделайте!

Гороскоп Рак. День может принести глобальные перемены, если вы самостоятельно решитесь на них, вплоть до переезда и смены работы.

Гороскоп Лев. Если решили отдохнуть, то не думайте вы о работе, умоляем: нельзя заниматься релаксом, считая в уме. 

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Гороскоп Дева. Ссоры, которые могут состояться сегодня, оставят после себя неприятный осадок у всех сторон конфликта. 

Гороскоп Весы. Делайте то, что вы давно хотели делать, не обращая внимание на мнение родных или друзей.

Гороскоп Скорпион. Сарказм, который многократно вас спасал, сегодня будет приносить одни проблемы, окажитесь от него на время.

Гороскоп Стрелец. Успеть все, что запланировали, поможет подробный план, от которого отходить вы не имеете права!

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Гороскоп Козерог. Все ваши коллеги будут слишком раслабленными, вам придется отказаться от профессиональных свершений. 

Гороскоп Водолей. Обо всех проблемах, которые привели к головной боли сегодня, вы забудете уже завтра. 

Гороскоп Рыбы. Откажитесь от принятия любых решений, перенесите это дело на другой день, есть риск ошибиться. 

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