Гороскоп на 28 августа 2020 для всех знаков Зодиака

27 августа 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 28 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 28 августа 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).             

Гороскоп Овен. Всю запланированную работу вы сделаете в срок, да еще и время на отдых выделите. 

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Гороскоп Телец. В общении с окружающими вас людьми, особенно коллегами и начальством, потребуется тактика.

Гороскоп Близнецы. Звезды не советуют доверять малознакомым людям, даже если вам хочется избавиться от подозрений. 

Гороскоп Рак. Принимайте с благодарностью подарки судьбы, вы заслужили позитивные изменения в жизни. 

Гороскоп Лев. Близкие люди заслуживают вашего внимания сегодня, выделите для встречи несколько часов.

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Гороскоп Дева. Важные решения можно принимать в том случае, если есть достаточно времени на анализ фактического материала.

Гороскоп Весы. Сегодня вы сможете примерить на себя роль учителя, дав несколько полезных советов близким. 

Гороскоп Скорпион. Даже если вы не хотите об этом говорить, придется сегодня сделать для проблемы исключение, обсудив ее. 

Гороскоп Стрелец. Вы можете почувствовать усталость, упадок сил, плохое настроение. Не взваливайте на себя много работы. 

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Гороскоп Козерог. Если у вас возникло желание помочь близким, помогите. Не переживайте, что вас обвинят в сентиментальности или посмеются. 

Гороскоп Водолей. Если есть проблема, которую вы долго не можете решить, то сегодня она с большой долей вероятности исчезнет. 

Гороскоп Рыбы.  Проведите день дома, энергия близких поможет вам набраться сил. 

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