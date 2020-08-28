Гороскоп на 29 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.08.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 августа 2020 года, субботу.

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).

Гороскоп Овен. Успешным день окажется, если попробуете максимально не отвлекаться от важного дела.

. Сегодня особенно важно держать себя в руках, не поддаваться на любые провокации и попытки недругов.

Гороскоп Близнецы. Сконцентрируйте усилия на одном деле, которое имеет первостепенную важность.

Гороскоп Рак. Даже если веры в себя пока не так много, не отступайте и не останавливайтесь, иначе потом не догоните конкурентов.

Гороскоп Лев. Прежде чем сказать что-то, хорошенько подумайте о последствиях. Сегодня вы склонны поступать импульсивно.

. Смело отказывайте людям, которые захотят сегодня спихнуть на вас свою работу. Скажите, что заняты, точка.

Гороскоп Весы. В этот день даже работа вам будет удаваться очень легко, если выберите занятие по душе.

Гороскоп Скорпион. Не бойтесь вспоминать о своих ошибках, если проанализируете их, то в будущем уже не повторите.

Гороскоп Стрелец. Благоприятный день, который подарит вам возможности самореализоваться или освоить новое умение.

. Если начнете новое дело, не торопитесь его закончить, допустите ошибки и обречете себя на дополнительную работу.

Гороскоп Водолей. Астрологи категорически не советуют сомневаться в себе, просто делайте!

Гороскоп Рыбы. Наступает хорошее время для шоппинга, вы выберите шикарные вещи, которые будут вас радовать годами.