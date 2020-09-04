Лунный календарь: гороскоп на 4 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
4 сентября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 4 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Овен.
лунного Овна наполнен опасностью. Проблемы могут возникать из-за импульсивного поведения, поспешных поступков и опрометчивых решений. Вам будет сложно сконцентрироваться на главном, важные дела лучше отложить.
Не время для переговоров, они могут быть сорваны из-за ерунды.
Благотворно влияют на организм занятия спортом.