Лунный календарь: гороскоп на 4 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

4 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 4 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 4 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна наполнен опасностью. Проблемы могут возникать из-за импульсивного поведения, поспешных поступков и опрометчивых решений. Вам будет сложно сконцентрироваться на главном, важные дела лучше отложить. 

Не время для переговоров, они могут быть сорваны из-за ерунды.  

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Шестнадцатый лунный день считается довольно гармоничным, вам будет легко достичь равновесия. Однако возможен некоторый переизбыток сил, постарайтесь направить энергию в конструктивное русло.

Благотворно влияют на организм занятия спортом. 

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