Лунный календарь: гороскоп на 4 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 4 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна наполнен опасностью. Проблемы могут возникать из-за импульсивного поведения, поспешных поступков и опрометчивых решений. Вам будет сложно сконцентрироваться на главном, важные дела лучше отложить.

Не время для переговоров, они могут быть сорваны из-за ерунды.

Шестнадцатый лунный день считается довольно гармоничным, вам будет легко достичь равновесия. Однако возможен некоторый переизбыток сил, постарайтесь направить энергию в конструктивное русло.

Благотворно влияют на организм занятия спортом.