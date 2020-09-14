Гороскоп на 15 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 15 сентября 2020 года, вторник.

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).

Гороскоп Овен. Финансовые операции пройдут хорошо, но переговоры с партнерами желательно отложить.

. Вас ожидает событие, которое подскажет, по какой дороге идти дальше, какие приоритеты выбрать для движения.

Гороскоп Близнецы. Поводов для волнения будет мало, но из-за эмоциональности вы можете испортить себе настроение.

Гороскоп Рак. Логика является вашей сильной стороной, но правильный путь подскажет интуиция.

Гороскоп Лев. Ничего не принимайте близко к сердцу, даже если кто-то вас заденет, уже завтра он решит извиниться.

. Есть риск ошибиться, случайно, глупо и досадно, обеспечив себе дополнительную работу в свободное время.

Гороскоп Весы. День можно посвятить отдыху, но только активному и интересному, на диване вы точно ничего не вылежите.

Гороскоп Скорпион. Эмоции сегодня будут приводить к конфликтам, которые и вам тоже настроение испортят.

Гороскоп Стрелец. Здоровый эгоизм поможет вам заняться решением своих проблем, с которыми вы справляетесь сами.

. Уделите время духовному времяпровождению, процедурам, которые очистят разум и эмоциональный фон.

Гороскоп Водолей. Общение с неприятными людьми отнимет энергию, которую можно было потратить интереснее.

Гороскоп Рыбы. Уделите близким максимум внимания, проведайте человека, с которым виделись давно.