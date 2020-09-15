Гороскоп на 16 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 сентября 2020 года, среду.

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).

Гороскоп Овен. Есть шанс подписать договор, который обеспечит вам долгосрочную прибыль.

. Бытовые дела будут удаваться вам лучше всего, займитесь уборкой или отправляйтесь в сад для наведения порядка.

Гороскоп Близнецы. В этот день легко попасть под горячую руку начальства, если не удержать слова во рту.

Гороскоп Рак. День не подходит для рискованных сделок, но если вы тщательно все продумали, можно ставить свою подпись.

Гороскоп Лев. Помощь ближнему сегодня принесет вам огромное моральное удовлетворение.

. Достичь целей вы сможете лишь в том случае, если сохраните спокойствие и не будете нервничать по пустякам.

Гороскоп Весы. Вам сейчас следует хранить свое настроение от любых эмоциональных всплесков.

Гороскоп Скорпион. Пусть вы и не трудоголик, но именно работа сегодня будет обладать лечебным действием для вас.

Гороскоп Стрелец. Возьмите работу домой и посвятите время бытовым делам, общение не принесет удовлетворения.

. Работа подождет и никуда не денется, если вы решите нанести визит близким родственникам сегодня.

Гороскоп Водолей. Ваше воздушное и беззаботное настроение поможет одолеть любые неприятности.

Гороскоп Рыбы. В этот день категорически воспрещается допускать дурные мысли, особенно если они касаются вашего будущего.