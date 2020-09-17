Гороскоп на 18 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

17 сентября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 18 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 сентября 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).                        

Гороскоп Овен. Ссоры и склоки на рабочем месте могут не только атмосферу подпортить, но и планам помешать. 

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Гороскоп Телец. Астрологи считают, что вы покажете себя хорошо в интеллектуальной сфере, отложив тяжелый физический труд. 

Гороскоп Близнецы. Нет смысла провоцировать конфликты и высказывать свое недовольство, вскоре вы почувствуете себя виновным за вспышки. 

Гороскоп Рак. Нет более подходящего времени для шоппинга, покупки будут выгодными, качественными и удачными. 

Гороскоп Лев. Ведите переговоры даже с упрямыми партнерами, на этот раз вы выйдете победителем из любой дискуссии. 

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Гороскоп Дева. Можно задуматься о переходе на новую должность и даже начать переговоры по этому поводу, считают астрологи.

Гороскоп Весы. Приобретенные вами ценные знания перестанут быть таковыми, если вы расскажете о них кому-то еще. 

Гороскоп Скорпион. Спорт не только поможет вам поддерживать форму, но и избавит от негатива, накопленного за день. 

Гороскоп Стрелец. Важно выделить одно приоритетное направление работы и не отвлекаться. 

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Гороскоп Козерог. Вас ожидает судьбоносный день, придется принять важное решение и смириться с некими изменениями. 

Гороскоп Водолей. Перерывы в работе благотворно повлияют на вашу продуктивность. 

Гороскоп Рыбы. Нельзя зеркально реагировать на агрессию со стороны недружелюбной настроенных людей.

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