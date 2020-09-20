Гороскоп на 21 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

20 сентября 2020 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 21 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 сентября 2020 года, понедельник. 

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).                           

Гороскоп Овен. Не сомневайтесь в себе, тогда и коллеги по работе однозначно встанут на вашу сторону.

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Гороскоп Телец. Можете работать в свое удовольствие, не напрягаясь. Начальство не оценит излишнюю инициативность. 

Гороскоп Близнецы. Еще раз подумайте над проблемой, которую вы решили оставить в прошлом или проигнорировать. 

Гороскоп Рак. Финансовое благополучие связано с долговыми обязательствами, избавьтесь от них, и постепенно жизнь начнет налаживаться. 

Гороскоп Лев. Если вы недовольны жизнью, не торопитесь что-то в ней менять. Астрологи считают, что ваше отношение к проблеме изменится. 

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Гороскоп Дева. Человек из прошлого даст о себе знать, возможно, он даже возродит чувства, которые вы считали ушедшими. 

Гороскоп Весы. Эмоциональность только вредит, мешает думать и трезво оценивать ситуацию на работе. 

Гороскоп Скорпион. Замечания в свой адрес воспринимайте спокойно и с долей скептицизма. 

Гороскоп Стрелец. В этот день астрологи призывают слушать либо самого себя либо близких людей, но не случайных советчиков. 

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Гороскоп Козерог. Уделите время себе, решите свои проблемы, и только потом занимайтесь устранением чужих неприятностей. 

Гороскоп Водолей. Свидание / дружеская встреча обязательно насытит вас оптимизмом и поднимет настроение. 

Гороскоп Рыбы. Бытовые хлопоты могут испортить настроение, но вы не должны поддаваться. 

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