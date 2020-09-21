Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака - финансы, любовь, здоровье

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (21.09.2020 — 27.09.2020) для всех знаков зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Звезды рекомендуют сохранять осторожность во всех жизненных сферах (кроме разве что любовной). Не особо удачны контакты с людьми издалека. Вопросы, с которыми надо обращаться к юристу или в госорганы, скорее всего «забуксуют». Особое внимание – на дороге!

Любовь. Новое чувство имеет красивые перспективы.

Здоровье. Можно записаться к стоматологу.

Финансы. Есть риск крупных потерь.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Выходные лучше проводить на природе или в кругу семьи, чтобы как следует отдохнуть. Дело в том, что неделя потребует проявить инициативу и активность, иначе есть риск затеряться в обществе или упустить важного человека. Сдерживайте переживания – все наладится.

Любовь. Предстоит доказывать свою преданность.

Здоровье. Позаботьтесь о состоянии нервной системы и опасайтесь травм.

Финансы. Благоприятный период.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Неделя скорее удачная. Можно выбраться с друзьями в развлекательную поездку за город или совершить крупную покупку, на которую давно собирали. Только за собственными удовольствиями не забудьте о том, кто рядом, иначе не избежать приступа ревности.

Любовь. Постарайтесь найти общий язык.

Здоровье. Не налегайте на вредную пищу.

Финансы. Можно заниматься обустройством жилища.

РАК (22.06–22.07)

Выбирайтесь из своего укрытия и налаживайте контакты. Влиятельные люди, которые заинтересуются вами, смогут помочь с карьерой (а это хорошо и для материального положения). А если ищете амурного партнера, получите несколько вариантов – выбирайте тщательнее.

Любовь. Почистите перышки перед свиданием.

Здоровье. Есть риск подхватить инфекцию. Не переохлаждайтесь и не переутомляйтесь.

Финансы. Возможно увеличение дохода.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Ситуация начнет налаживаться в конце недели, когда представятся новые возможности для заработка. А до того хмурое настроение, вызванное, скорее всего, финансовыми затруднениями, может сказаться и на состоянии здоровья. Не увлекайтесь алкоголем, лучше осваивайте новые знания.

Любовь. Найдите, где корень проблемы – в сердце или в постели.

Здоровье. Ситуация неблагоприятная – берегите себя.

Финансы. В случае затруднений обращайтесь к друзьям.

ДЕВА (24.08–23.09)

Неделя перемен – как внезапных, так и давно назревших. Например, тем, кто засиделся на месте, полезно сменить обстановку. Тем, кто искал работу, представится интересный шанс – но выбор будет непрост. Если всегда полагались на себя, попробуйте наконец обратиться за помощью.

Любовь. К ссоре с избранником не привлекайте родственников.

Здоровье. Вероятные головные боли – не помешает отдых на природе.

Финансы. Время – деньги. От вас зависит, сколько стоит ваше время.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Ожидается достаточно конфликтный период, причем буквально со всеми. Так что если есть возможность, проведите это время в уединении. Однако в этом случае можно так и не познакомиться с потенциальной второй половинкой – это кто-то из среды друзей и знакомых.

Любовь. Постарайтесь помириться к выходным.

Здоровье. Можно посетить офтальмолога.

Финансы. Деньги, потраченные в середине недели, быстро вернутся.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Предстоит действовать быстро и подстраиваться к изменчивым обстоятельствам. В этом случае не стоит долго размышлять – лучше поступать спонтанно и доверять внутреннему голосу. В крайнем случае можно обращаться за советом к друзьям. Не тратьте деньги бездумно.

Любовь. Даже в долгом и крепком браке иногда случаются ссоры…

Здоровье. Стресс негативно скажется на общем состоянии.

Финансы. Ситуация стабильная.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Поспешные решения приведут к неприятностям, однако ситуация действительно может меняться не самым выгодным для вас образом. На работе вероятен конфликт с начальством, в семье – ссора с родными, а одиночки рискуют познакомиться с меркантильной личностью. Чтобы этого избежать, давайте себе время подумать.

Любовь. Соблюдайте паритет.

Здоровье. Странные симптомы скорее всего вызваны переутомлением.

Финансы. Премия может быть больше, чем вы ожидали.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Вероятна необходимость много времени проводить в дороге. Нужно быть предельно внимательным и осторожным. Например, водителям не стоит лихачить, а командировочным – заводить знакомства и откровенничать: можно напороться на мошенников.

Любовь. Попробуйте понять, какой именно партнер вам нужен.

Здоровье. Высок риск травматизма.

Финансы. Не упустите открывающиеся возможности.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Ситуация вокруг вас переменчива, что может заставить понервничать. Кто-то при этом все равно будет действовать на свой страх и риск, а кто-то сложит руки и откажется от любой активности. Обе тактики, в принципе, хороши. Опасайтесь агрессивно настроенных людей.

Любовь. Доверьтесь партнеру – он сумеет вас удивить.

Здоровье. Побалуйте кожу уходовыми процедурами.

Финансы. В начале недели предстоят расходы.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Коллеги помогут разобраться с накопившейся текучкой или трудным заданием, а вот принять за вас решение, как реагировать на внезапное предложение, не смогут – полагайтесь на свое мнение. Кое-кого будут занимать только новые романтические отношения.

Любовь. Счастье любит тишину – девиз этой недели.

Здоровье. Запланируйте профосмотр.

Финансы. Не спорьте с вышестоящими.