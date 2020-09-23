Гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

23 сентября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 сентября 2020 года, четверг.

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).                            

Гороскоп Овен. Задавайте вопросы, на которые стремитесь узнать ответ, самому себе, интуиция поможет. 

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Гороскоп Телец. Сегодняшний день поможет вам помириться с близкими людьми, с которыми вы поссорились в прошлом. 

Гороскоп Близнецы. Силы и энергию следует тратить осторожно, выбирая серьезные и перспективные проекты. 

Гороскоп Рак. С новым проектом вам помогут старые знакомые, с которыми вы перестали общаться из-за недоразумения. 

Гороскоп Лев. Советуем уделить сегодня время родственникам, особенно пожилым. Они будут счастливы пообщаться с вами!

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Гороскоп Дева. Не бойтесь признать свою вину и попросить прощения у человека, которого действительно обидели ранее. 

Гороскоп Весы. Судьба будет посылать вам многие знаки, главное, не пропустить их. Следите внимательно. 

Гороскоп Скорпион. На работе занимайтесь исключительно работой, если увлечетесь сплетнями и склоками, сами же и пострадаете. 

Гороскоп Стрелец. Не блокируйте в себе внезапные желания, даже если они кажутся очень странными и даже иррациональными. 

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Гороскоп Козерог. В профессиональном плане вы не будете самым продуктивным, можно смело уйти домой немного раньше. 

Гороскоп Водолей. Если вы не собираетесь менять место работы или переезжать в другой город, переставьте мебель.

Гороскоп Рыбы. Не принимайте решений, которые могут круто изменить жизнь, есть риск ошибиться. 

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