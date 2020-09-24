Гороскоп на 25 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

24 сентября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 25 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 сентября 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Дева (22 августа - 23 сентября).                             

Гороскоп Овен. Астрологи призывают доверять себе, но не своим снам, ночные кошмары останутся просто кошмарами. 

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Гороскоп Телец. Постарайтесь не взрываться и не психовать, даже если окружающие люди будут напрашиваться на агрессию. 

Гороскоп Близнецы. Признание вины не унизит вас, а возвысит в глазах окружающих, которые увидят в вас рассудительного человека. 

Гороскоп Рак. Парадокс этого дня заключается в том, что хорошее настроение вам обеспечит работа. 

Гороскоп Лев. Некоторые люди могут предъявить вам безосновательные претензии, реагировать на них следует соответственно. 

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Гороскоп Дева. Сегодня звезды рекомендуют заняться делами, которые вы длительное время откладывали по разным причинам. 

Гороскоп Весы. Нет никаких оснований вмешиваться в чужие отношения, даже если вы хотите помочь. 

Гороскоп Скорпион. Если вы не полностью довольны собой, не выплескивайте свое неудовлетворение на близких и союзников. 

Гороскоп Стрелец. Запас энергии позволит вам завершить многие дела, если не будете тратить время на пустые переживания. 

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Гороскоп Козерог. Думайте о хорошем, позитивное мышление поможет вам даже в сложной ситуации найти для себя выгоду. 

Гороскоп Водолей. В этот день категорически не рекомендуется доверять незнакомым людям – велик риск стать жертвой мошенников.

Гороскоп Рыбы. Критика самого себя не должна иметь уничижительный характер из-за временного недовольства собой. 

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