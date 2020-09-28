Гороскоп на 29 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29.09.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 29 сентября 2020 года, вторник.
Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).
Гороскоп Овен. Союзники помогут вам справиться с самым сложными делами.
Гороскоп Близнецы. Наступает хорошее время, чтобы заняться сбором информации, которая пригодится в будущем.
Гороскоп Рак. Сосредоточьтесь на главных и приоритетных заданиях, энергии у вас хватит, чтобы выполнить их с блеском!
Гороскоп Лев. Главными проблемами в общении могут стать мелкие недоразумения с близкими.
Гороскоп Весы. Сегодня некоторые люди могут повлиять на ваше настроение, разочаровать своим поступком.
Гороскоп Скорпион. Сегодня можно вести себя даже немного вызывающе с шефом, чтобы получить премию или повышение.
Гороскоп Стрелец. Сконцентрируйтесь на себе, не отвлекайтесь на разговоры, они окажутся пустыми.
Гороскоп Водолей. Постарайтесь сегодня спокойно реагировать даже на беспочвенные обвинения или подозрения.
Гороскоп Рыбы. На вашем пути возникают преграды, однако они созданы, чтобы научить вас преодолевать трудности.