Гороскоп на 1 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 октября 2020 года, четверг.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).

Гороскоп Овен. Отношения с близким человеком придется проверить на прочность из-за неожиданного предательства.

Вы сегодня сам не свой, лучше проведите время наедине с собой, чтобы не затеять конфликт на ровном месте.

Гороскоп Близнецы. Общаться окажется сложно, напряжение изменит ваши планы.

Гороскоп Рак. Самым продуктивным вы будете в творчестве, даже если перенесете ради него часть работы на другой день.

Гороскоп Лев. Не делайте ничего из того, о чем будете жалеть, соблазнам нельзя поддаваться.

. С энергией обращайтесь очень осторожно, местами она может даже помешать вам, поспособствовать ошибкам.

Гороскоп Весы. Постарайтесь навести порядок на рабочем месте, разобрать бумаги, выбросить лишнее.

Гороскоп Скорпион. Звезды настаивают, чтобы вы провели время с близкими и показали им свои истинные чувства.

Гороскоп Стрелец. Наступает кризисный момент в отношениях с близкими, постарайтесь общаться поменьше.

Лучше сегодня не принимать серьезные решения, недостаточно вы еще освоились в новой сфере.

Гороскоп Водолей. Звезды предупреждают, что наступает не лучшее время для финансовых дел, вероятны неудачи.

Гороскоп Рыбы. День, когда необходимо отказаться от любых излишеств, причем как в моральном, так и в физическом плане.