Гороскоп на 1 октября 2020 для всех знаков Зодиака

30 сентября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 1 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 октября 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).     

Гороскоп Овен. Отношения  с близким человеком придется проверить на прочность из-за неожиданного предательства. 

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Гороскоп Телец. Вы сегодня сам не свой, лучше проведите время наедине с собой, чтобы не затеять конфликт на ровном месте. 

Гороскоп Близнецы. Общаться окажется сложно, напряжение изменит ваши планы. 

Гороскоп Рак.  Самым продуктивным вы будете в творчестве, даже если перенесете ради него часть работы на другой день. 

Гороскоп Лев. Не делайте ничего из того, о чем будете жалеть, соблазнам нельзя поддаваться. 

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Гороскоп Дева. С энергией обращайтесь очень осторожно, местами она может даже помешать вам, поспособствовать ошибкам.  

Гороскоп Весы. Постарайтесь навести порядок на рабочем месте, разобрать бумаги, выбросить лишнее. 

Гороскоп Скорпион. Звезды настаивают, чтобы вы провели время с близкими и показали им свои истинные чувства. 

Гороскоп Стрелец. Наступает кризисный момент в отношениях с близкими, постарайтесь общаться поменьше. 

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Гороскоп Козерог. Лучше сегодня не принимать серьезные решения, недостаточно вы еще освоились в новой сфере. 

Гороскоп Водолей. Звезды предупреждают, что наступает не лучшее время для финансовых дел, вероятны неудачи. 

Гороскоп Рыбы. День, когда необходимо отказаться от любых излишеств, причем как в моральном, так и в физическом плане.

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