Гороскоп на 1 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 01.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 1 октября 2020 года, четверг.
Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).
Гороскоп Овен. Отношения с близким человеком придется проверить на прочность из-за неожиданного предательства.
Гороскоп Близнецы. Общаться окажется сложно, напряжение изменит ваши планы.
Гороскоп Рак. Самым продуктивным вы будете в творчестве, даже если перенесете ради него часть работы на другой день.
Гороскоп Лев. Не делайте ничего из того, о чем будете жалеть, соблазнам нельзя поддаваться.
Гороскоп Весы. Постарайтесь навести порядок на рабочем месте, разобрать бумаги, выбросить лишнее.
Гороскоп Скорпион. Звезды настаивают, чтобы вы провели время с близкими и показали им свои истинные чувства.
Гороскоп Стрелец. Наступает кризисный момент в отношениях с близкими, постарайтесь общаться поменьше.
Гороскоп Водолей. Звезды предупреждают, что наступает не лучшее время для финансовых дел, вероятны неудачи.
Гороскоп Рыбы. День, когда необходимо отказаться от любых излишеств, причем как в моральном, так и в физическом плане.