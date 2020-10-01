Гороскоп на 2 октября 2020 для всех знаков Зодиака

1 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 2 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 октября 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).     

Гороскоп Овен. Советуем отдохнуть, поручить самую сложную работу кому-то другому. 

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Гороскоп Телец. Вы вспыльчивый человек, но сегодня важно показать свою способность не вестись на провокации врагов. 

Гороскоп Близнецы. Вы, наверняка, поймете, что именно мешает вам продвигаться вперед. 

Гороскоп Рак. Занятие любимым делом поможет вам насытиться гармонией, которая так необходима для работы. 

Гороскоп Лев. Если дали обещание, то сделайте все возможное, чтобы его выполнить. 

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Гороскоп Дева. Уборка и наведение порядка в документах позитивно повлияют и на ваше душевное равновесие. 

Гороскоп Весы. Астрологи считают, что социальные контакты необходимо свести к возможному минимуму. 

Гороскоп Скорпион. Если хочется доказать свой профессионализм, то действуйте, а не бросайтесь голословными заявлениями. 

Гороскоп Стрелец. Наступает благоприятный момент для примирения с близким человеком. 

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Гороскоп Козерог.  Вам необходим отдых, хорошо повлияет на продуктивность смена обстановки, внедрение новых привычек. 

Гороскоп Водолей. Сон, приснившийся этой ночью, при всей необычности его сюжета, будет просто сном.

Гороскоп Рыбы. Выбросите сегодня то, что давно перестало быть нужным вам. 

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