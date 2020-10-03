Гороскоп на 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака

3 октября 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 04.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 4 октября 2020 года, воскресенье.  

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).      

Гороскоп Овен. Некоторые ваши знакомые могут удивить своим непостоянным поведением. 

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Гороскоп Телец. Начинать новую работу звезды советуют лишь в том случае, если вы провели работу над ошибками. 

Гороскоп Близнецы. Для достижения успеха вам потребуется четкий план на день. 

Гороскоп Рак. Не стоит сомневаться в себе лишь по той причине, что симпатичный вам человек считает иначе. 

Гороскоп Лев. Не забудьте проанализировать свои сны, они могут помочь разгадать секрет. 

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Гороскоп Дева. День не подойдет для серьезных дел, как на работе, так и дома, поэтому настройтесь на отдых. 

Гороскоп Весы. Взаимопонимания достичь окажется очень сложно, лучше свести общение к минимуму. 

Гороскоп Скорпион. Займитесь подготовкой к важным делам, которые должны начаться в понедельник. 

Гороскоп Стрелец. Если продолжите пытаться сделать сразу несколько дел, то так и останетесь без результата. 

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Гороскоп Козерог.  Придется бороться не только с внешними обстоятельствами, но и собственной ленью (неожиданно)!

Гороскоп Водолей. Занятия, которым вы уделите время сегодня, не должны быть сложными и ответственными.

Гороскоп Рыбы. Принимать решения не рекомендуем, вам не хватит опыта или знаний, чтобы сделать правильный выбор прямо сейчас. 

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