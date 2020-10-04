Гороскоп на 5 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 05.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 5 октября 2020 года, понедельник.
Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).
Гороскоп Овен. И сослуживцы, и близкие люди сегодня будут проверять ваше терпение на прочность.
Гороскоп Близнецы. Прислушиваться к чужому мнению полезно, главное, не попасть под чужое влияние полностью!
Гороскоп Рак. Как дома, так и на работе от вас не могут требовать мгновенных решений, способных кардинально изменить жизнь.
Гороскоп Лев. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома в окружении близких людей, занимаясь мелкими делами.
Гороскоп Весы. Не отвечайте грубостью на выпады людей, отнеситесь к их агрессии снисходительно, она вас не касается.
Гороскоп Скорпион. Не ошибается тот, кто ничего не делает, хватит критиковать себя, это только мешает.
Гороскоп Стрелец. Астрологи предупреждают, что возрастает риск потерять ценную вещь в публичных местах.
Гороскоп Водолей. Посетите дом, в котором вы выросли, наведайтесь к родителям, чтобы зарядиться позитивом!
Гороскоп Рыбы. Звезды не рекомендуют в этот день давать какие-либо обещания – выполнить их вы, скорее всего, не сможете.