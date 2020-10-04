Гороскоп на 5 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 05.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 5 октября 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).

Гороскоп Овен. И сослуживцы, и близкие люди сегодня будут проверять ваше терпение на прочность.

Советуем держать себя в руках, на провокации не реагировать и стараться сохранить хорошее настроение.

Гороскоп Близнецы. Прислушиваться к чужому мнению полезно, главное, не попасть под чужое влияние полностью!

Гороскоп Рак. Как дома, так и на работе от вас не могут требовать мгновенных решений, способных кардинально изменить жизнь.

Гороскоп Лев. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома в окружении близких людей, занимаясь мелкими делами.

. Наступает благоприятный момент, чтобы разобраться с ошибками прошлого, провести работу над ними.

Гороскоп Весы. Не отвечайте грубостью на выпады людей, отнеситесь к их агрессии снисходительно, она вас не касается.

Гороскоп Скорпион. Не ошибается тот, кто ничего не делает, хватит критиковать себя, это только мешает.

Гороскоп Стрелец. Астрологи предупреждают, что возрастает риск потерять ценную вещь в публичных местах.

Вам нужно посмотреть на свою жизнь внимательнее и избавиться от вещей, которые тянут назад.

Гороскоп Водолей. Посетите дом, в котором вы выросли, наведайтесь к родителям, чтобы зарядиться позитивом!

Гороскоп Рыбы. Звезды не рекомендуют в этот день давать какие-либо обещания – выполнить их вы, скорее всего, не сможете.