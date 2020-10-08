Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 октября 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).

Гороскоп Овен. Если послушаетесь знакомых и отступите от своих планов, вскоре можете об этом пожалеть.

Ссора с партнером может перерасти в большой скандал, в ходе которого вы скажете друг другу много грубых слов.

Гороскоп Близнецы. Присмотритесь к новым людям, которые внезапно появились в вашем окружении.

Гороскоп Рак. Решение важных вопросов перенесите на другой день, сегодня люди не захотят вас слушать.

Гороскоп Лев. Не позволяйте людям вешать на вас свои обязанности без соответствующей моральной или материальной выгоды для вас самих.

. Заманчивые предложения окажутся с подвохом, соглашаться на них сразу будет большой ошибкой, о которой вы пожалеете. Не бойтесь спрашивать.

Гороскоп Весы. Звезды не советуют вмешиваться в конфликты, которые вас не касаются, виноватым окажетесь именно вы.

Гороскоп Скорпион. Внимательно читайте документы, даже если шрифт очень мелкий.

Гороскоп Стрелец. Сократите общение с людьми, которые относятся к вам недоброжелательно.

Не перегибайте палку, на работе, в эмоциях, даже в еде. Чувство умеренности поможет избежать ошибок.

Гороскоп Водолей. От финансовых операций – даже самых мелких, в виде платежей за коммунальные услуги – отказжитесь.

Гороскоп Рыбы. Осторожно обращайтесь со словами, чтобы не обидеть близкого человека.