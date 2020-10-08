Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака

8 октября 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 октября 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).        

Гороскоп Овен. Если послушаетесь знакомых и отступите от своих планов, вскоре можете об этом пожалеть. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Ссора с партнером может перерасти в большой скандал, в ходе которого вы скажете друг другу много грубых слов. 

Гороскоп Близнецы. Присмотритесь к новым людям, которые внезапно появились в вашем окружении. 

Гороскоп Рак. Решение важных вопросов перенесите на другой день, сегодня люди не захотят вас слушать. 

Гороскоп Лев. Не позволяйте людям вешать на вас свои обязанности без соответствующей моральной или материальной выгоды для вас самих. 

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. Заманчивые предложения окажутся с подвохом, соглашаться на них сразу будет большой ошибкой, о которой вы пожалеете. Не бойтесь спрашивать. 

Гороскоп Весы. Звезды не советуют вмешиваться в конфликты, которые вас не касаются, виноватым окажетесь именно вы. 

Гороскоп Скорпион. Внимательно читайте документы, даже если шрифт очень мелкий. 

Гороскоп Стрелец. Сократите общение с людьми, которые относятся к вам недоброжелательно. 

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Не перегибайте палку, на работе, в эмоциях, даже в еде. Чувство умеренности поможет избежать ошибок. 

Гороскоп Водолей. От финансовых операций – даже самых мелких, в виде платежей за коммунальные услуги –  отказжитесь.

Гороскоп Рыбы. Осторожно обращайтесь со словами, чтобы не обидеть близкого человека. 

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020 гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Сага: актер сериала Виктор Жданов рассказал о переезде из Донецка в Киев
Новости

Сага: актер сериала Виктор Жданов рассказал о переезде из Донецка в Киев
Хибары без света и воды, много бездомных: ведущая Нового канала рассказала, как живут мадагаскарцы
Новости

Хибары без света и воды, много бездомных: ведущая Нового канала рассказала, как живут мадагаскарцыЭксклюзив

Популярное на сайте

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Популярное видео

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK