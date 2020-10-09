Лунный календарь: гороскоп на 9 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

9 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 9 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии Рака.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Рака несет в себе неспешную стабильность. Хорошо подходит для отлаженной работы, монотонного производства, завершения дел с антиквариатом и юриспруденцией.

Осторожно отнеситесь к кредитованию, есть вероятность, что вы не сможете своевременно вернуть деньги (или придется ждать возврата). 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Двадцать второй лунный день подходит для осмысления прошлого, накопленного жизненного опыта. На основе анализа уже сделанного вы сможете построить реалистичные и рациональные планы на будущее.

Общение с партнерами пройдет в позитивном ключе. 

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
О чем молчат женщины: плюсы и минусы браков с иностранцами, и что в них так прельщает украинок
Психология

О чем молчат женщины: плюсы и минусы браков с иностранцами, и что в них так прельщает украинок

Популярное на сайте

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK