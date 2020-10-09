Лунный календарь: гороскоп на 9 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
9 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли проведет день в созвездии Рака.
лунного Рака несет в себе неспешную стабильность. Хорошо подходит для отлаженной работы, монотонного производства, завершения дел с антиквариатом и юриспруденцией.
Осторожно отнеситесь к кредитованию, есть вероятность, что вы не сможете своевременно вернуть деньги (или придется ждать возврата).
Общение с партнерами пройдет в позитивном ключе.