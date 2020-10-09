Лунный календарь: гороскоп на 9 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии Рака.

Период лунного Рака несет в себе неспешную стабильность. Хорошо подходит для отлаженной работы, монотонного производства, завершения дел с антиквариатом и юриспруденцией.

Осторожно отнеситесь к кредитованию, есть вероятность, что вы не сможете своевременно вернуть деньги (или придется ждать возврата).

Двадцать второй лунный день подходит для осмысления прошлого, накопленного жизненного опыта. На основе анализа уже сделанного вы сможете построить реалистичные и рациональные планы на будущее.

Общение с партнерами пройдет в позитивном ключе.