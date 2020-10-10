Гороскоп на 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака

10 октября 2020 18:20 Алла Лысак
Гороскоп на 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 11.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 11 октября 2020 года, воскресенье. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).          

Гороскоп Овен. Не торопитесь, вдумчиво подойдите к делу, которым предстоит заниматься. 

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Гороскоп Телец. Позвольте людям самостоятельно учиться и приобретать жизненный опыт, не советуйте без спроса. 

Гороскоп Близнецы. Общаясь с начальством или коллегами, не позволяйте себе фривольное поведение. 

Гороскоп Рак. Между интеллектуальным трудом и физической работой выбирайте второй вариант. 

Гороскоп Лев. Воскресенье создано для выполнения дел перед новой рабочей неделей, вперед!

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Гороскоп Дева. Звезды призывают вас сегодня мыслить реалистично, объективно, эмоции отбросить в сторону и не возвращаться к ним.

Гороскоп Весы. Нет лучшего момента, чтобы помириться с человеком, с которым вы не общаетесь уже очень давно из-за обид. 

Гороскоп Скорпион. Вашим чувством юмора восхищаются, его же и презирают (сегодня вероятен второй вариант).

Гороскоп Стрелец. Не беритесь за серьезные дела, либо передайте кому-то обязанности, либо вернитесь к работе в понедельник.

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Гороскоп Козерог. Ваши выводы о личной жизни близкого человека могут быть неправильными, они грозят конфликтом. 

Гороскоп Водолей. Если вы устали, то... Нет, не отдохните, просто смените род деятельности на кардинально другой!

Гороскоп Рыбы. Нежелательно общаться с неприятными вам людьми, других результатов, кроме потери энергии, это процесс вам не даст.

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