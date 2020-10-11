Гороскоп на 12 октября 2020 для всех знаков Зодиака

11 октября 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 12 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 12.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 12 октября 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).           

Гороскоп Овен. Постарайтесь избегать конфликтов, а претензии в адрес окружающих высказывать максимально корректно. 

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Гороскоп Телец. Возможно, вами завладеет беспокойство относительно своего здоровья, но переживать не о чем, помните об этом!

Гороскоп Близнецы. Шум и суета будут раздражать вас, лучше всего остаться дома и насладиться уединением. 

Гороскоп Рак. Наступил ответственный момент в жизни, вскоре вы получите информацию, способную многое изменить к лучшему. 

Гороскоп Лев. Понедельник является благоприятным днем для совершения глобальных покупок, например, приобретения автомобиля. 

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Гороскоп Дева. С самого утра вы будете тосковать по семье, вечер рекомендуем провести в окружении самых близких и любимых. 

Гороскоп Весы. Вам хочется доказать свою профессиональную состоятельность, и Вселенная даст шанс сделать это. 

Гороскоп Скорпион. Вам сложно быть скромным, но именно это качество поможет вам избежать проблем в понедельник. 

Гороскоп Стрелец. Внезапные траты, хотя и могут быть неожиданными, не заставят вас отказывать себе в чем-то необходимом в будущем. 

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Гороскоп Козерог. Не стоит испытывать себя на прочность, вы уже устали, организм нуждается в отдыхе, прислушайтесь к себе!

Гороскоп Водолей. Будьте открыты для внезапных предложений, причем как в работе, так и в любви.

Гороскоп Рыбы. Не стоит останавливать себя, если хочется выразить ощущения в песнях, танцах или, например, рисовании!

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