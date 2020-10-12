Гороскоп на 13 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 13 октября 2020 года, вторник.
Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).
Гороскоп Овен. Больше пользы на работе вы принесете, если возьметесь за рутинные дела, которыми кто-то тоже должен заниматься.
Гороскоп Близнецы. Если придумали интересную идею по работе, не рассказывайте ее сомнительным знакомым.
Гороскоп Рак. Составьте на сегодня план работы, четко придерживайтесь его, даже если кажется, что поручений слишком много.
Гороскоп Лев. Подумайте, так ли вам нужно потратить деньги на эту безделушку прямо сейчас? Включаем режим экономии, на всякий случай.
Гороскоп Весы. Поменьше работайте, звезды предупреждают, что сегодняшние проекты придется переделывать.
Гороскоп Скорпион. Шутить рекомендуем осторожно, с оглядкой на особенности характера человека и его триггеры. Зачем вам эти обиды?
Гороскоп Стрелец. Сдержанно сообщайте о своих достижениях друзья и знакомым, вам ни к чему зависть с их стороны.
Гороскоп Водолей. Романтическая встреча может обернуться чем-то кардинально другим, лучше отмените свидание.
Гороскоп Рыбы. Разговор с начальством, особенно если он касается повышения заработной платы, лучше отложить.