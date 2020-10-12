Гороскоп на 13 октября 2020 для всех знаков Зодиака

12 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 13 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 13.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 13 октября 2020 года, вторник. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).           

Гороскоп Овен. Больше пользы на работе вы принесете, если возьметесь за рутинные дела, которыми кто-то тоже должен заниматься. 

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Гороскоп Телец. Легко переоценить силы, взять больше, чем реально сделать, а потом переживать о невыполненном обещании. 

Гороскоп Близнецы. Если придумали интересную идею по работе, не рассказывайте ее сомнительным знакомым. 

Гороскоп Рак. Составьте на сегодня план работы, четко придерживайтесь его, даже если кажется, что поручений слишком много. 

Гороскоп Лев. Подумайте, так ли вам нужно потратить деньги на эту безделушку прямо сейчас? Включаем режим экономии, на всякий случай. 

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Гороскоп Дева. День отметится принятием важного решения. Не суетитесь, у вас есть достаточно данных, чтобы не ошибиться. 

Гороскоп Весы. Поменьше работайте, звезды предупреждают, что сегодняшние проекты придется переделывать. 

Гороскоп Скорпион. Шутить рекомендуем осторожно, с оглядкой на особенности характера человека и его триггеры. Зачем вам эти обиды?

Гороскоп Стрелец. Сдержанно сообщайте о своих достижениях друзья и знакомым, вам ни к чему зависть с их стороны. 

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Гороскоп Козерог.  Разговоры с коллегами будут бесполезными, а сообщения в мессенджере — скучными, не отвлекайтесь.

Гороскоп Водолей. Романтическая встреча может обернуться чем-то кардинально другим, лучше отмените свидание. 

Гороскоп Рыбы. Разговор с начальством, особенно если он касается повышения заработной платы, лучше отложить.

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