Лунный календарь: гороскоп на 1 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

1 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца несет в себе финансовую стабильность, хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимым имуществом и другими имущественными вопросами. Вложение в ценности приведет к получение дохода в будущем. 

Проблемы могут возникнуть из-за приступов лени и интенсивного желания комфортабельных условий. 

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Шестнадцатый лунный день считается гормоничным, в этот период легко достичь душевного равновесия. Однако некоторые могут столкнуться с переизбытком сил. Лишнюю энергию желательно направить в творчество или физическую работу, иначе можно спровоцировать агрессией конфликт.

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