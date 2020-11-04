Лунный календарь: гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
4 ноября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 4 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов создан для финансовых операций и сделок с ценными бумагами. Особенный успех принесут дела, не рассчитанные на долгосрочное сотрудничество, а оперативные и довольно быстрые.
Вы сможете мгновенно принимать решения, однако импульсивное поведение может привести и к проблемам.
День не подходит для заключения брака.