Лунный календарь: гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов создан для финансовых операций и сделок с ценными бумагами. Особенный успех принесут дела, не рассчитанные на долгосрочное сотрудничество, а оперативные и довольно быстрые.

Вы сможете мгновенно принимать решения, однако импульсивное поведение может привести и к проблемам.

Девятнадцатый лунный день считается критическим. Желательно оставаться дома, не общаться и не посещать людные места. Посвятите время избавлению от иллюзий и собственной лжи. Не рекомендуем проявлять гордыню.

День не подходит для заключения брака.