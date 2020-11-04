Лунный календарь: гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

4 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов создан для финансовых операций и сделок с ценными бумагами. Особенный успех принесут дела, не рассчитанные на долгосрочное сотрудничество, а оперативные и довольно быстрые.

Вы сможете мгновенно принимать решения, однако импульсивное поведение может привести и к проблемам.  

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Девятнадцатый лунный день считается критическим. Желательно оставаться дома, не общаться и не посещать людные места. Посвятите время избавлению от иллюзий и собственной лжи. Не рекомендуем проявлять гордыню.

День не подходит для заключения брака.

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