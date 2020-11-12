Лунный календарь: гороскоп на 12 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
12 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 12 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов считается подходящим временем для отдыха после напряженной работы, обусловленной влиянием на человека лунной Девы. Начинать что-то новое рано, однако завершить текущие дела вы сможете успешно.
Деловое сотрудничество продвигается хорошо, необходимо избегать разногласий.
Полезно общаться со старшими родственниками.
Договаривайтесь!