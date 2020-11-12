Лунный календарь: гороскоп на 12 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

12 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 12 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается подходящим временем для отдыха после напряженной работы, обусловленной влиянием на человека лунной Девы. Начинать что-то новое рано, однако завершить текущие дела вы сможете успешно.

Деловое сотрудничество продвигается хорошо, необходимо избегать разногласий. 

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Двадцать седьмой лунный день считается не самым удачным для работы, лучше потратьте его на решение старых и неразрешенных проблем. Многие в этот день получат возможность взглянуть на ситуацию иначе. 

Полезно общаться со старшими родственниками.

Договаривайтесь!

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