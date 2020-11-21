Лунный календарь: гороскоп на 21 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
21 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 21 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.
лунного Водолея не подходит для обращения к руководству или в надзорные органы. Постарайтесь посвятить время интеллектуальному развитию, также можно организовывать общение людей, имеющих схожие интересы.
Умственная и творческая активность продвигаются хорошо, займитесь самообразованием!
Не держитесь за прошлое, которое уже не является актуальным.