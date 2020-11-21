Лунный календарь: гороскоп на 21 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

21 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея не подходит для обращения к руководству или в надзорные органы. Постарайтесь посвятить время интеллектуальному развитию, также можно организовывать общение людей, имеющих схожие интересы.

Умственная и творческая активность продвигаются хорошо, займитесь самообразованием!

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Шестой лунный день дает возможность заглянуть в будущее через знаки Вселенной и даже вещие сны. Обязательно уделите время и подумайте о целях на будущее. Возможно, некоторые из них пора изменить.

Не держитесь за прошлое, которое уже не является актуальным. 

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