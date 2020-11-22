Лунный календарь: гороскоп на 22 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

22 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб создан для мечтателей и людей, которые продолжают верить в чудеса. Мир иллюзий окажется необычайно близко, вы можете поддаться и потратить время на построение реалистичных и амбициозных планов на будущее.

Подходит день для активного отдыха, искусства, юридические дела тоже идут без осложнений.  

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Седьмой лунный день позволит успешно завершить дела при условии высокого уровня организованности. Внимательно относитесь к любым поручениям, следите за словами, сказанными окружающим, а также анализируйте их поведение.

Есть возможность получить поддержку от родственников. 

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