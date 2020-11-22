Лунный календарь: гороскоп на 22 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
22 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб создан для мечтателей и людей, которые продолжают верить в чудеса. Мир иллюзий окажется необычайно близко, вы можете поддаться и потратить время на построение реалистичных и амбициозных планов на будущее.
Подходит день для активного отдыха, искусства, юридические дела тоже идут без осложнений.
Есть возможность получить поддержку от родственников.