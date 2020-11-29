Лунный календарь: гороскоп на 29 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца отвечает за материальную стабильность. Если у вас в планах есть некие финансовые операции, то провести их желательно сегодня. Вложения будут удачными, доход вы сможете получить быстро.

Мыслительные способности усилились, но возросла и склонность к лени, желание отложить дела на потом может быть непреодолимым для некоторых.

Четырнадцатый лунный день астрологи называют благоприятным для новых начал. Общаясь с руководством или партнерами, смело высказывайтесь, продвигайте свои идея. Скорее всего, они понравятся и будут приняты в разработку.

Уделите время отношениям с родственниками!