Лунный календарь: гороскоп на 29 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

29 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца отвечает за материальную стабильность. Если у вас в планах есть некие финансовые операции, то провести их желательно сегодня. Вложения будут удачными, доход вы сможете получить быстро.

Мыслительные способности усилились, но возросла и склонность к лени, желание отложить дела на потом может быть непреодолимым для некоторых. 

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Четырнадцатый лунный день астрологи называют благоприятным для новых начал. Общаясь с руководством или партнерами, смело высказывайтесь, продвигайте свои идея. Скорее всего, они понравятся и будут приняты в разработку.  

Уделите время отношениям с родственниками! 

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