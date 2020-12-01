Лунный календарь: гороскоп на 1 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

1 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подойдет для быстрых и энергичных дел. Проекты, где необходимо концентрироваться и внимательно анализировать показатели, желательно перенести. Зато вы сможете принимать правильные решения. 

Звезды рекомендуют посвятить время финансовым операциям и сделкам с ценными бумагами.

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Шестнадцатый лунный день считается довольно гармоничным, Вселенная и человек находятся в равновесии. Ощущается некий переизбыток сил, энергию можно направить в творчество, физические упражнения или умственные нагрузки.

Есть риск, что эмоции прорвутся агрессией. 

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