Лунный календарь: гороскоп на 1 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
1 декабря 2020 00:20
Лунный гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов подойдет для быстрых и энергичных дел. Проекты, где необходимо концентрироваться и внимательно анализировать показатели, желательно перенести. Зато вы сможете принимать правильные решения.
Звезды рекомендуют посвятить время финансовым операциям и сделкам с ценными бумагами.
Есть риск, что эмоции прорвутся агрессией.