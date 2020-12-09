Лунный календарь: гороскоп на 9 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
9 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 9 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов считается подходящим временем, чтобы отдохнуть и набраться сил после периода интенсивной работы. Неплохо продвигается деловое сотрудничество, если демонстрировать уважение к партнерам.
Постарайтесь принимать решения оперативно, длительные колебания ни к чему.
Начатые дела продвигаются хорошо, можно заниматься здоровьем.