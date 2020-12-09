Лунный календарь: гороскоп на 9 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

9 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 9 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается подходящим временем, чтобы отдохнуть и набраться сил после периода интенсивной работы. Неплохо продвигается деловое сотрудничество, если демонстрировать уважение к партнерам.

Постарайтесь принимать решения оперативно, длительные колебания ни к чему.  

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Двадцать четвертый лунный день астрологи называют нейтральным и пассивным. Постарайтесь в отношениях с другими людьми не показывать силу. Гораздо легче будет достигнуть своего через договоренности.

Начатые дела продвигаются хорошо, можно заниматься здоровьем. 

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