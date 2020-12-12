Лунный календарь: гороскоп на 12 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
12 декабря 2020 00:30
Лунный гороскоп на 12 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона подходит для новых дел и ответственных решений. Вы сможете легко сконцентрироваться на главном, выделить важное и второстепенное, а также проанализировать свои действия и прошлые ошибки.
Не бойтесь рисковать, если ранее вы в успехе предприятия не сомневались.