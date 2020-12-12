Лунный календарь: гороскоп на 12 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

12 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 12 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для новых дел и ответственных решений. Вы сможете легко сконцентрироваться на главном, выделить важное и второстепенное, а также проанализировать свои действия и прошлые ошибки. 

Не бойтесь рисковать, если ранее вы в успехе предприятия не сомневались.   

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Двадцать седьмой лунный день не подходит для физической работы. Уделите время делам, которые вы оставили в неразрешенном виде по каким-то причинам. Полезным и приятным будет общение с представителями старшего поколения.

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