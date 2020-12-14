Лунный календарь: гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

14 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца не подходит для дел с землей и строительством. Абстрактное мышление работает хорошо, однако решение конкретных задач может спровоцировать трудности. Правовые дела решаются хорошо, обращайтесь к власти и общественным организациям, если есть такая необходимость. 

Чем можно заниматься?  

  • решать бюрократические вопросы,
  • ехать в командировки,
  • отправляться в путешествия. 

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Двадцать девятый лунный день не самый благоприятный. Сегодня жизненный тонус снижается, могут даже проявиться хронические заболевания. Депрессия может быть связана с обманом и травмами, желательно решать только самые срочные вопросы. 

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