Лунный календарь: гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
14 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 14 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца не подходит для дел с землей и строительством. Абстрактное мышление работает хорошо, однако решение конкретных задач может спровоцировать трудности. Правовые дела решаются хорошо, обращайтесь к власти и общественным организациям, если есть такая необходимость.
Чем можно заниматься?
- решать бюрократические вопросы,
- ехать в командировки,
- отправляться в путешествия.