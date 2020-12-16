Лунный календарь: гороскоп на 16 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
16 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога является опасным временем для предпринимателей и бизнеса. В денежных вопросах идет не все гладко, некоторые столкнутся с тем, что прибыль не получится своевременно использовать.
Чем можно заниматься?
- решать вопросы с недвижимостью,
- заниматься организаторской работой,
- путешествовать по гористой местности.