Лунный календарь: гороскоп на 16 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

16 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является опасным временем для предпринимателей и бизнеса. В денежных вопросах идет не все гладко, некоторые столкнутся с тем, что прибыль не получится своевременно использовать. 

Чем можно заниматься?    

  • решать вопросы с недвижимостью,
  • заниматься организаторской работой,
  • путешествовать по гористой местности.

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Третий лунный день считается временем борьбы, агрессивности и напора. Конфликты между близкими людьми могут обостриться. Чтобы не способствовать этому, ведите себя спокойно, негативные эмоции лило подавляйте, либо перенаправляйте их в спорт.

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