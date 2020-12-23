Лунный календарь: гороскоп на 23 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

23 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна связан с повышенной импульсивностью, поспешностью, есть риск предпринять что-то опрометчивое. Отложите дела, которые требуют точности и продуманности. Вам будет сложно учесть все мелочи.

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. 

Чем можно заниматься?       

  • спортом,
  • физическим трудом.

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Девятый лунный день считается критическим, будьте готовы к борьбе с обольщениями, вас могут обмануть. Необходимо стараться держать себя в руках, не выпускать на поверхности возникающее негативное отношение к окружающим людям.

Напомним,

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