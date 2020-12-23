Лунный календарь: гороскоп на 23 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
23 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 23 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна связан с повышенной импульсивностью, поспешностью, есть риск предпринять что-то опрометчивое. Отложите дела, которые требуют точности и продуманности. Вам будет сложно учесть все мелочи.
Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.
Чем можно заниматься?
- спортом,
- физическим трудом.
Напомним,