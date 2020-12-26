Лунный календарь: гороскоп на 26 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
26 декабря 2020 00:30
Лунный гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца позволяет решить многие финансовые вопросы, например, расписать семейный бюджет или спланировать прибыль. Звезды советуют делать взвешенные капиталовложения и покупать вещи для длительного использования.
Работайте над укреплением своего социального имиджа.
Проявите милосердие и сострадание в определенные моменты.
Напомним,