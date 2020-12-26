Лунный календарь: гороскоп на 26 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

26 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 26 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Читайте такжеГороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Тельца позволяет решить многие финансовые вопросы, например, расписать семейный бюджет или спланировать прибыль. Звезды советуют делать взвешенные капиталовложения и покупать вещи для длительного использования.

Работайте над укреплением своего социального имиджа.  

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Двенадцатый лунный день проверит, насколько ваши деловые качества соответствуют реальности. Время действовать, осуществлять мечты, делать планы реальными событиями. День подойдет для преодоления недопонимания в отношениях, вы без труда найдете точку соприкосновения.

Проявите милосердие и сострадание в определенные моменты. 

Напомним,

Облако тегов

лунный календарь гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK