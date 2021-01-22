Лунный календарь: гороскоп на 22 января 2021 года для всех знаков Зодиака
22 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 22 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца астрологи связывают с материальной стабильностью и разнообразными финансовыми сделками. Можно вкладывать деньги в ценные бумаги или проекты, знакомиться с партнерами и заключать договора.
Проблемой может стать склонность к лени, желание отложить важные дела на завтра.