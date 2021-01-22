Лунный календарь: гороскоп на 22 января 2021 года для всех знаков Зодиака

22 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца астрологи связывают с материальной стабильностью и разнообразными финансовыми сделками. Можно вкладывать деньги в ценные бумаги или проекты, знакомиться с партнерами и заключать договора.

Проблемой может стать склонность к лени, желание отложить важные дела на завтра. 

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Одиннадцатый лунный день считается позитивным и мощным в энергетическом плане. Луна поможет вам воплотить в жизнь свои самые смелые планы, если начнете проект сегодня, то он обязательно принесет вам успех и отличные результаты.

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