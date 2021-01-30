Лунный календарь: гороскоп на 30 января 2021 года для всех знаков Зодиака

30 января 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 30 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунной Девы считается хорошим временем для решения самых сложных задач. Вы можете начать новый жизненный этап, стать лучше, например, изменить питание или добавить в распорядок дня физические упражнения.

Терпение поможет вам успешно выполнять любую работу, даже самую кропотливую. 

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Восемнадцатый лунный день покажет, как повлияли на вас недавние жизненные изменения. Еще можно откатить все назад, если вы не чувствуете удовлетворения. Можно и нужно оказывать помощь и поддержку тем, кто вам дорог.

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