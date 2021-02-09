Гороскоп Павла Глобы на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп от Павла Глобы на 9 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на завтра.
Овен
Телец
9 февраля 2021 года Тельцы могут попасть в неприятную историю, будьте осторожны. Павел Глоба советует Тельцам 9 февраля не переходить границ в спорах, не касаться личностных качеств. Доводы должны касаться только сути спорного вопроса.
Близнецы
Вторник будет для Близнецов довольно позитивным. В первой половине дня вам с легкостью удасться избежать токсичных людей. На работе не вступайте в спор с коллегами, даже если вы окажетесь правы. Просто уступите.
Рак
Большие проблемы во всех сферах жизни могут принести ссоры с близкими людьми. Нужно помнить о том, что гармония и тепло дома — это основа счастья. Во второй половине многое будет даваться легче, чем обычно.
Лев
9 февраля одиноким Львам лучше пока приостановить поиски. Всем, кто находится в отношениях, желательно набраться терпения.
Дева
Абсолютно смело беритесь за любые дела, они сулят успех. А вот возросшее самолюбие может стать преградой в личных отношениях.
Весы
Скорпион
В течение дня настроение у Скорпионов будет неоднозначное. Не срывайтесь на родных и близких. Сегодня Скорпионам можно заниматься шопингом, подписывать важные бумаги.
Стрелец
9 февраля Стрелец сможет добиться успеха практически во всех сферах жизни. Важно не растрачивать свои силы по пустякам.
Козерог
Водолей
Инициативность Водолеев поможет им в любви и в рабочих делах. Главное – провести день в размеренном темпе, избегая эмоционального и физического перенапряжения.