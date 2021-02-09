Гороскоп Павла Глобы на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

9 февраля 2021 00:42 Александр Кива
Гороскоп Павла Глобы на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
пресс-служба

Гороскоп от Павла Глобы на 9 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на завтра.

Овен

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Вторник будет удачным для Овнов, если они усмирят свои эмоции. Друзья или коллеги предложили помощь? Смело ее воспользуйтесь.

Телец

9 февраля 2021 года Тельцы могут попасть в неприятную историю, будьте осторожны. Павел Глоба советует Тельцам 9 февраля не переходить границ в спорах, не касаться личностных качеств. Доводы должны касаться только сути спорного вопроса.

Близнецы

Вторник будет для Близнецов довольно позитивным. В первой половине дня вам с легкостью удасться избежать токсичных людей. На работе не вступайте в спор с коллегами, даже если вы окажетесь правы. Просто уступите.

Рак

Большие проблемы во всех сферах жизни могут принести ссоры с близкими людьми. Нужно помнить о том, что гармония и тепло дома — это основа счастья.  Во второй половине многое будет даваться легче, чем обычно. 

Лев

9 февраля одиноким Львам лучше пока приостановить поиски. Всем, кто находится в отношениях, желательно набраться терпения. 

Дева

Абсолютно смело беритесь за любые дела, они сулят успех. А вот возросшее самолюбие может стать преградой в личных отношениях. 

Весы 

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Весы, если вы давно думали сменить работу, то наконец пришло время это сделать. Если вы одиноки, займитесь поиском второй половинки. Сегодня как никогда благоприятный день для этого. Также очень полезно будет заниматься обучением и получением новых знаний.

Скорпион

В течение дня настроение у Скорпионов будет неоднозначное. Не срывайтесь на родных и близких. Сегодня Скорпионам можно заниматься шопингом, подписывать важные бумаги.

Стрелец

9 февраля Стрелец сможет добиться успеха практически во всех сферах жизни. Важно не растрачивать свои силы по пустякам. 

Козерог

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Павел Глоба советует Козерогам отложить самые важные дела на потом. Не спешите, возможно, стоит доработать. Ближе к вечеру может появиться интересная информация, которая внесёт ясность в некоторые вопросы. 

Водолей

Инициативность Водолеев поможет им в любви и в рабочих делах. Главное – провести день в размеренном темпе, избегая эмоционального и физического перенапряжения.

Рыбы

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9 февраля 2021 года будет очень непростым днем для представителей знака Зодиака Рыбы. Ошибки, недоразумения, разночтения в некоторых вопросах могут свести на «нет» все старания данного периода. Причинами к этому могут быть и неважное самочувствие, и невнимательность, и ситуации дня. Только тщательный анализ поможет в решении вопросов.

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