Гороскоп Павла Глобы на 12 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

11 февраля 2021 22:32 Александр Кива
Гороскоп Павла Глобы на 12 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 12 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Shutterstock

Гороскоп от Павла Глобы на 12 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на завтра.

Овен

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Выбирайте для прогулок удобную обувь, велик риск упасть и получить травму. Не пытайтесь сегодня никого поучать, лучше внимательнее присмотритесь к своей жизни. 

Телец

Постарайтесь сдержать эмоции. Скорее всего, у любимого человека проблемы на работе. Этим вызвано плохое настроение. Поберегите себя и окружающих.  Необходимо сдерживать эмоции, особенно в тех случаях, когда вторая половинка будет проявлять открытую агрессию.

Близнецы

Возможно повышение по службе. Если это произойдет, вырастет и зарплата.  Близнецов ожидает успех в творческих занятиях. 

Рак

В отношениях с близкими людьми будьте помягче, старайтесь избегать острых углов, хоть это будет трудно. В выходные ждите гостей. Нужно помнить о том, что гармония и тепло дома — это основа счастья. 

Лев

Решили заняться закаливанием организма? Начните с малого, не пытайтесь ставить рекорды выносливости. 

Дева

Не ссорьтесь с коллегами, только сообща вы сможете справиться с поставленной задачей. Павел Глоба советует работать как можно больше, чтобы повысить доходы.

Весы 

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Учитесь, посещайте курсы повышения квалификации, новые знания помогут занять значимую позицию в компании. 

Скорпион

Уделите внимание пожилым родителям, постарайтесь решить их проблемы. 

Стрелец

Не стоит сейчас пытаться решать какие-то бытовые проблемы, заниматься покупками, период для этого не самый подходящий.

Козерог

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Козерогам, уже заключившим брак, можно запланировать семейную поездку на курорт.  

Водолей

Доверьтесь интуиции, она не подведет. Павел Глоба советует Водолеям опираться почаще на свою интуицию. 

Рыбы

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Будьте осторожны и осмотрительны, сейчас тайные стороны вашей личной жизни могут вдруг оказаться открытыми для посторонних.

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