Лунный календарь: гороскоп на 16 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

16 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Читайте такжеГороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Овна поможет вам добиться успеха в любом деле, но и без трудностей едва ли обойдется. Вам необходимо всеми силами сдерживать свою импульсивность, не действовать опрометчиво или поспешно.

Если вам предстоят дела, требующие максимальной концентрации, звезды советуют отложить их на несколько дней.

Осторожнее с переговорами, сорвать их может всего одно слово.  

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Шестой лунный день считается одним из самых благоприятных. Многие люди в этот день воспринимают мир иначе, замечая совпадения и знаки судьбы. Можно и нужно верить интуиции, именно она поможет вам избежать проблем там, где разум молчит. 

Облако тегов

лунный календарь гороскоп астрология Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Павел Глоба предрек богатство четырем знакам Зодиака в конце февраля
Гороскопы

Павел Глоба предрек богатство четырем знакам Зодиака в конце февраля
Гороскоп на 16 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 16 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Ребекка Фергюсон о «Белой королеве»: Какое счастье, что мы живем не в Средневековье!
Интервью

Ребекка Фергюсон о «Белой королеве»: Какое счастье, что мы живем не в Средневековье!Эксклюзив
16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021
Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?

Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?

Популярное видео

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
Формула счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.02.2021)

Формула счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK