Лунный календарь: гороскоп на 16 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
16 февраля 2021 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 16 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
Период лунного Овна
поможет вам добиться успеха в любом деле, но и без трудностей едва ли обойдется. Вам необходимо всеми силами сдерживать свою импульсивность, не действовать опрометчиво или поспешно.
Если вам предстоят дела, требующие максимальной концентрации, звезды советуют отложить их на несколько дней.
Осторожнее с переговорами, сорвать их может всего одно слово.
Шестой лунный день считается одним из самых благоприятных. Многие люди в этот день воспринимают мир иначе, замечая совпадения и знаки судьбы. Можно и нужно верить интуиции, именно она поможет вам избежать проблем там, где разум молчит.