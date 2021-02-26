Лунный календарь: гороскоп на 26 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

26 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 26 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва подходит для энергичных дел, которые можно завершить до конца суток. Можно участвовать в культурных или спортивных мероприятиях. Хорошо идет общение с коллегами и начальством.

Старайтесь держаться на расстоянии от финансовых авантюр, которые могут обернуться убытками.  

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Наступает пятнадцатый лунный день, его астрологи называют днем искушений. Ваша жизнь может круто повернуться, однако направление движения вы будете выбирать сами, все зависит от решения, которое вы примете.

Велика вероятность конфликтов с близкими.  

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