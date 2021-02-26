Лунный календарь: гороскоп на 26 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
26 февраля 2021 00:30
Лунный гороскоп на 26 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва подходит для энергичных дел, которые можно завершить до конца суток. Можно участвовать в культурных или спортивных мероприятиях. Хорошо идет общение с коллегами и начальством.
Старайтесь держаться на расстоянии от финансовых авантюр, которые могут обернуться убытками.
Велика вероятность конфликтов с близкими.