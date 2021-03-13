Лунный календарь: гороскоп на 13 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
13 марта 2021 00:20
Лунный гороскоп на 13 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб увлекает нас в мир иллюзий и заветных желаний. Дела, требующие конкретного и продуманного подхода, продвигаются с трудом. Лучше это время посвятить занятиям, которые делают вас счастливыми.
День подходит для активного отдыха, путешествий, посвятите время искусству.