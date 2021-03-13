Лунный календарь: гороскоп на 13 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

13 марта 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб увлекает нас в мир иллюзий и заветных желаний. Дела, требующие конкретного и продуманного подхода, продвигаются с трудом. Лучше это время посвятить занятиям, которые делают вас счастливыми. 

День подходит для активного отдыха, путешествий, посвятите время искусству. 

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Наступает тридцатый лунный день, в это время желательно подводить итоги и завершать дела. Если начать что-то новое сегодня, можно потратить на проект слишком много времени. Проведите день в общении с родственниками, если есть желание. 

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