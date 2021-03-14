Лунный календарь: гороскоп на 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
14 марта 2021 00:10
Лунный гороскоп на 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна опасен повышенной импульсивностью и опрометчивыми действиями. Лучше отложить на потом дела, требующие максимально внимательного и точного подхода. Есть риск пропустить какую-то мелочь.
Астрологи рекомендуют перенести и переговоры с партнерами, они могут быть сорваны из-за ерунды.