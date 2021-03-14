Лунный календарь: гороскоп на 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

14 марта 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна опасен повышенной импульсивностью и опрометчивыми действиями. Лучше отложить на потом дела, требующие максимально внимательного и точного подхода. Есть риск пропустить какую-то мелочь. 

Астрологи рекомендуют перенести и переговоры с партнерами, они могут быть сорваны из-за ерунды.  

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Наступает второй лунный день, это время желательно посвятить началу чего-то нового, например, внедрить в свою жизнь комплекс физических упражнений или другую полезную привычку. Все начинания этого дня получат энергетическую подпитку. 

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