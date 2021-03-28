Гороскоп на 29 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 марта 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Овен (с 21 марта по 20 апреля).

Гороскоп Овен. Сегодня Овнам важно не только максимально раскрыть позитивный потенциал своих отношений с любимым человеком, но и нейтрализовать отдельных недоброжелателей, для которых их яркий триумф — как кость в горле. Кто-то не прочь подлить в банку варенья ложку дегтя, чтобы обесценить ваш очевидный успех.

Звезды для Тельцов на 29 марта советуют для достижения цели использовать все возможные варианты, а также собственные изобретения. Главная задача — поймать удачу за хвост и в полной мере реализовать предоставленные возможности. Стоит внимательнее прислушаться к интуиции, ведь она подсказывает вам правильные вещи.

Гороскоп Близнецы. Близнецы с утра будут беспокойными и очень подвижными. Не ждите от людей слишком многого, а днем ​​займитесь домашним хозяйством и делами, требующими концентрации и внимания. Также не прислушивайтесь к чужим жалобам, потому что чья-то грустная история на время выведет вас из равновесия.

Гороскоп Рак. Сегодня вы особенно цените красоту, поэтому вам понравятся красивые места и художественные творения талантливых людей. Вам также будет интересно узнать о религиозных верованиях и любых дисциплинах, повышающих сознание. Вы хотите найти ответы на важные вопросы.

Гороскоп Лев. Звёзды предупреждают вас о неожиданных поворотах событий. Постарайтесь не принимать важные решения. Вероятны профессиональные успехи. Вечер располагает к тому, чтобы проявлять инициативу во всех сферах жизни.

. Дев ожидает насыщенный и яркий день. Он принесет для вас массу приятных сюрпризов. Возможны неожиданные предложения и приглашения, незапланированные поездки. Сегодня интуиция ваш главный союзник в решении рабочих задач. Благоприятный день для решения юридических и финансовых вопросов.

Гороскоп Весы. Весы ждет насыщенный на события день, а за ваше внимание будут бороться окружающие. Возможно, придется делать сложный выбор, поэтому придется продумывать все наперед. Вероятны как новые знакомства, так и успешные финансовые сделки.

Гороскоп Скорпион. Постарайтесь сегодня избегать лишних денежных трат, даже если на Вас кто-то давит. Что с того, что Ваши друзья собираются поужинать в ресторане, купить последнюю техническую новинку или пройтись по дорогим магазинам? Пусть на этот раз они развлекаются без Вас. Вам же нужно держаться подальше от искушений. Экономия средств — очень разумный шаг в нынешней ситуации, и Вы достаточно умны, чтобы понимать, где можно сэкономить. Задействуйте больше креативности, чтобы приумножить свои сбережения!

Гороскоп Стрелец. День несет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Займитесь лучше планированием новых дел.

Повезет в любви тем Козерогам, кто настойчиво движется к своей мечте о крепких и долгих отношениях. Впрочем, будьте осмотрительны в отношении новых знакомых – не все они настроены на настоящие чувства. Звезды предупреждают о каверзах со стороны коллеги, с которым у вас не складывается деловое общение. Вероятно, вам вернут давний долг.

Гороскоп Водолей. Звезды говорят, что начальство будет пристально следить за вашими успехами. Однако неизвестно, повысят ли заработную плату или «подкинут» лишних забот? Зато в личной жизни все однозначно хорошо, потому можно сходить погулять или устроить романтический ужин.

Гороскоп Рыбы. Звёзды говорят, что вам принесут удачу только активные действия. Отбросьте сомнения и направьте все силы на достижение поставленной цели. Вы можете смело начинать новые дела и принимать важные решения. Вечер хорош для решения семейных проблем и прогулок на свежем воздухе.

Напомним,