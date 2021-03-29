Гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Апрель проверит вашу выдержку на прочность, в бизнесе и финансовых делах придется дожимать и настаивать почти месяц.

Вам выпадет заниматься делами, которые появились или актуализировались в марте. Вы даже не ощутите, что один месяц сменился другим.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Второй месяц весны будет для вас безоблачным и интересным. На работе вы сможете получить интересное задание, а в личной жизни... страсть итак бурлит.

РАК (21 июня – 22 июля)

Работайте на полную, тогда сможете продлить позитивные тенденции марта и улучшить свое материальное положение.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Не пренебрегайте отношениями и людьми, которые уже стали вам близки. Звезды советуют подготовиться к череде занимательных непредсказуемостей.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

В апреле вам придется прекратить помогать всем на свете, выделите время на себя, иначе скоро окажетесь в ловушке из невыполненных обещаний.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Не разбрасывайтесь деньгами, в апреле придется экономить. Отношения с близкими могут осложниться из-за нежелания идти на компромиссы и выполнять свою часть работы.

Звезды пророчат вам благоприятные события, которые обрадуют вас еще сильнее из-за неожиданности!

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Апрель вполне может стать для вас месяцем просветления и обретения радости бытия, для этого достаточно сконцентрироваться на себе!

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Во время второго месяца весны вы будете чувствовать в себе безграничную силу.

Но от рационального распределения сил отказываться не стоит, вы же не супергерой.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Обратите внимание на новых знакомых в апреле, общение с ними может подарить вам полезные связи.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

В профессиональной сфере все складывается лучшим образом, у вас будет повод гордиться собой. Не забывайте о рационализме и планировании.

Напомним,