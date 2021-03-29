Гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков Зодиака
Узнайте свой гороскоп на апрель 2021 года на нашем сайте ТV.UA.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Вам выпадет заниматься делами, которые появились или актуализировались в марте. Вы даже не ощутите, что один месяц сменился другим.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Второй месяц весны будет для вас безоблачным и интересным. На работе вы сможете получить интересное задание, а в личной жизни... страсть итак бурлит.
РАК (21 июня – 22 июля)
Работайте на полную, тогда сможете продлить позитивные тенденции марта и улучшить свое материальное положение.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Не пренебрегайте отношениями и людьми, которые уже стали вам близки. Звезды советуют подготовиться к череде занимательных непредсказуемостей.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В апреле вам придется прекратить помогать всем на свете, выделите время на себя, иначе скоро окажетесь в ловушке из невыполненных обещаний.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Звезды пророчат вам благоприятные события, которые обрадуют вас еще сильнее из-за неожиданности!
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Апрель вполне может стать для вас месяцем просветления и обретения радости бытия, для этого достаточно сконцентрироваться на себе!
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Во время второго месяца весны вы будете чувствовать в себе безграничную силу.
Но от рационального распределения сил отказываться не стоит, вы же не супергерой.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Обратите внимание на новых знакомых в апреле, общение с ними может подарить вам полезные связи.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Напомним,