Лунный календарь: гороскоп на 31 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 31 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для самых ответственных решений, на которые вы давно хотели решиться. В это время вы без проблем сконцентрируетесь на сути, сможете выделить в своей жизни важное и второстепенное.

Не бойтесь возлагать на себя дополнительные обязательства, со всеми вы справитесь.

Наступил восемнадцатый лунный день, он считается не самым благоприятным. Будьте готовы к возникновению неожиданных проблем. Не исключено, что на их решение вам придется потратить все свободное время.

Избежать неприятностей в отношениях поможет сдержанность.