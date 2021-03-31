Лунный календарь: гороскоп на 31 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

31 марта 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 31 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для самых ответственных решений, на которые вы давно хотели решиться. В это время вы без проблем сконцентрируетесь на сути, сможете выделить в своей жизни важное и второстепенное.

Не бойтесь возлагать на себя дополнительные обязательства, со всеми вы справитесь.  

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Наступил восемнадцатый лунный день, он считается не самым благоприятным. Будьте готовы к возникновению неожиданных проблем. Не исключено, что на их решение вам придется потратить все свободное время.

Избежать неприятностей в отношениях поможет сдержанность. 

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