Ретроградный Юпитер 2021: когда будет, что нельзя делать

30 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Ретроградный Юпитер 2021: когда будет, что нельзя делать
Ретроградный Юпитер 2021: когда будет, что нельзя делать
pixabay.com

Ретроградный Юпитер ежегодно оказывает влияние на общественную и социальную жизнь людей.

Как пройти этот период без неприятностей?

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Юпитер – наибольшая планета Солнечной системы.

Связывают ее прежде всего с религией, утверждениями и принципами. Эта планета отвечает за то, как мы воспринимаем мир, от чего отказываемся.

Астрологи напоминают, что период ретроградного Юпитера связан с переосмыслением своих жизненных ориентиров. Многие в эти дни изменят свое мировоззрение, расширят установки, поставят перед собой новые цели.

Также можно завершать дела, закрывать долги, действуя привычными и хорошо зарекомендовавшими себя методами.

Ретроградный Юпитер в 2021 году пройдет в период с 20 июня по 18 октября.

Что нельзя делать в ретроградный Юпитер

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Астрологи предупреждают, что в этот период нежелательно совершать крупные сделки с финансами, например, вкладываться во что-то, покупать дорогие вещи, инвестировать.

Если по работе вам придется этим заниматься, не забывайте тщательно проверять все документы.

Нежелательно отправляться в длительное путешествие, участвовать в юридическом процессе.

Напомним,

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