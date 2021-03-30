Ретроградный Юпитер 2021: когда будет, что нельзя делать
Ретроградный Юпитер ежегодно оказывает влияние на общественную и социальную жизнь людей.
Как пройти этот период без неприятностей?
Связывают ее прежде всего с религией, утверждениями и принципами. Эта планета отвечает за то, как мы воспринимаем мир, от чего отказываемся.
Астрологи напоминают, что период ретроградного Юпитера связан с переосмыслением своих жизненных ориентиров. Многие в эти дни изменят свое мировоззрение, расширят установки, поставят перед собой новые цели.
Также можно завершать дела, закрывать долги, действуя привычными и хорошо зарекомендовавшими себя методами.
Ретроградный Юпитер в 2021 году пройдет в период с 20 июня по 18 октября.
Что нельзя делать в ретроградный Юпитер
Если по работе вам придется этим заниматься, не забывайте тщательно проверять все документы.
Нежелательно отправляться в длительное путешествие, участвовать в юридическом процессе.
Напомним,